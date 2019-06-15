В Сети восхитились поступком Киану Ривза

Пользователи Сети и фанаты актера Киану Ривза восхитились его поступком, когда увидели последние фотографии с поклонниками. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, на одном из последних кадров Ривз стоит рядом с поклонницей, однако он не обнимает ее, а держит руки вдали от ее спины.

После фотографий «без прикосновения» фанаты стали называть Ривза «благородным королем». Также поклонники считают, что актер может служить образцом для подражания для других мужчин, уточняет телеканал.

Ранее сообщалось, что Киану Ривз станет супергероем.