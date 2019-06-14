Сын Алибасова собирается увезти отца из России

Бари Алибасов-младший заявил, что его отца могут перевезти из России в Европу, когда ему станет лучше. Об этом он сказал ТВЦ.

По словам сына продюсера, семья хочет, чтобы отец проходил реабилитацию в европейской клинике, потому что там «комфортно».

«Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа», — уточнил Бари Алибасов-младший.

Однако он добавил, что это пока только планы. В настоящее время семья Алибасова довольна лечением отца и не намерена обращаться за помощью к иностранным врачам.

«Здесь самый большой практический опыт в мире по решению таких проблем, как у отца», — заключил Бари Алибасов-младший.

Ранее врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова.

Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей. В настоящее время он в тяжелом состоянии находится в больнице.