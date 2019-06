Улицу в Нью-Йорке назвали в честь убитого рэпера

В Нью-Йорке состоялась церемония присвоения участку бруклинской улицы имени рэпера Кристофера Уоллеса, известного как The Notorious B.I.G. Об этом сообщает The New York Post.

Как отмечается, речь идет об участке Сент-Джеймс Плейс, который расположен между Фултон-стрит и Гейтс-авеню.

Уточняется, что предложение о переименовании улицы впервые поступило в 2013 году, сначала оно не получило одобрения, так как «полный, употребляющий нецензурные выражения артист был бы плохим примером для подражания для молодежи этого района», однако впоследствии городской совет одобрил это предложение.

Ранее сообщалось, что актер Джонни Деппа снялся в фильме об убийстве исполнителя хип-хопа The Notorious B.I.G.