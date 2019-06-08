Лобода и Киркоров стали победителями премии МУЗ-ТВ

Состоялось вручение премии МУЗ-ТВ 2019. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что лучшим исполнителем стал Филипп Киркоров. В этой номинации он обогнал Сергея Лазарева. В номинации «Лучшая исполнительница» победу одержала Светлана Лобода, дли которой это третья подобная награда.

«И вот сегодня мы держим эту тарелку. Третью тарелку! Огромное спасибо всем вам», — сказала Лобода.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах.