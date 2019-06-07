Актриса из «Игры престолов» назвала виновного в появлении стакана кофе в кадре

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Актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в «Игре престолов», рассказала, кто оставил в кадре стакан кофе, за который сериал высмеяли в Сети. Об этом сообщает Daily Mail.

По ее словам, она постоянно слышит со всех сторон об этом киноляпе — даже больше, чем о финальном сезоне сериала.

Она отметила, что кофе забыл убрать Кит Харрингтон, который сыграл в киносаге Джона Сноу.

«Там сидел Кит. Вначале я подумала, что это Эмилия (Кларк. – «Газета.Ru») оставила, но на нее это не похоже. Кит ленивый, думаю, это он сделал» — отметила Тернер.

Ранее сообщалось, что авторы сериала объяснились за стакан кофе в кадре.

После выхода четвертой серии заключительного сезона «Игра престолов» зрители заметили киноляп. Речь идет об эпизоде, в котором герои празднуют победу, одержанную в битве за Винтерфелл. На столе во время пира перед Дейенерис стоит стаканчик из-под кофе, напоминающий одноразовую посуду из популярной сети кофеен.