Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства для труб
Семья Бари Алибасова намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб, которым по случайности отравился продюсер, сейчас госпитализированный в Институт имени Склифосовского с ожогами внутренних органов.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Алибасова Вадима Горжанкина. «Уже принято принципиальное решение по этому поводу. Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск», — рассказал Горжанкин.
Пока производитель чистящего средства не отреагировал на намерения. Ранее представители компании, выпускающей принятое Алибасовым за сок чистящее средство, дали совет ему и другим покупателям таких веществ.