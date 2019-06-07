Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства для труб

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Семья Бари Алибасова намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб, которым по случайности отравился продюсер, сейчас госпитализированный в Институт имени Склифосовского с ожогами внутренних органов.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Алибасова Вадима Горжанкина. «Уже принято принципиальное решение по этому поводу. Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск», — рассказал Горжанкин.

Пока производитель чистящего средства не отреагировал на намерения. Ранее представители компании, выпускающей принятое Алибасовым за сок чистящее средство, дали совет ему и другим покупателям таких веществ.