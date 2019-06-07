Мадонна почувствовала себя изнасилованной статьей про себя в New York Times
Певица Мадонна в инстаграме раскритиковала материал The New York Times о себе.
«Это вынуждает меня чувствовать себя изнасилованной», — написала Мадонна.
По ее словам, NYT проявило сексизм, указывая ее возраст в статье.
Она также добавила, что бравшая у нее интервью журналистка сосредоточиться на тривиальных и поверхностных вопросах.
Мадонна подчеркнула, что сожалеет о времени проведенном с работницей NYT.
Ранее сообщалось, что Мадонна внезапно решила пожаловаться на продюсера Харви Вайнштейна.