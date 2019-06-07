Мадонна почувствовала себя изнасилованной статьей про себя в New York Times

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Певица Мадонна в инстаграме раскритиковала материал The New York Times о себе.

«Это вынуждает меня чувствовать себя изнасилованной», — написала Мадонна.

По ее словам, NYT проявило сексизм, указывая ее возраст в статье.

Она также добавила, что бравшая у нее интервью журналистка сосредоточиться на тривиальных и поверхностных вопросах.

Мадонна подчеркнула, что сожалеет о времени проведенном с работницей NYT.

Ранее сообщалось, что Мадонна внезапно решила пожаловаться на продюсера Харви Вайнштейна.