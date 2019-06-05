Дочь Шукшиной ответила на обвинения Садальского в отравлении Алибасова

Анна Шукшина, дочь актрисы Марии Шукшиной, в интервью «Газете.Ru» отвергла обвинения в том, что это она отравила продюсера Бари Алибасова.

С такими обвинениями ранее выступил актер Станислав Садальский.

«Я не знаю, почему Садальский так сказал. У меня с Бари Алибасовым отличные отношения, и мы нормально общаемся», — заявила «Газете.Ru» Анна Шукшина.

Актер ранее назвал дочь Марии Шукшиной «спиногрызом»

«Сами не могут заработать. Только бабку рвут на части», — написал Садальский в инстаграме.

Сама же Анна Шукшина заявила, что не может сообщить новой информации о состоянии Алибасова и пока не была в больнице. «На данный момент к нему никого не пускают», — уточнила она.

Алибасов был госпитализирован накануне. Сейчас он находится в ранимации. Якобы вместо стакана воды он выпил жидкость для очистки труб.

В прошлом году продюсер женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.