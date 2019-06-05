Ликвидатор Чернобыля раскритиковал «Чернобыль»

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Ликвидатор и президент Союза «Чернобыль России» Вячеслав Гришин рассказал о впечатлениях от сериала HBO «Чернобыль». Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам Гришина, в сериале чувствуется идеологическая подоплека. Кроме того, много фактических несоответствий, излишний драматизм, многие подробности опущены или искажены. Ликвидатор заметил, что в сериале ему не понравилось, что не показали их победу в ликвидации последствий аварии.

«И на памятнике ликвидаторам на Поклонной горе высечено: «Это была наша война и наша победа». Но для авторов сериала она, видимо, была не главной», — сказал Гришин.

Ранее сообщалось, что в Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле».