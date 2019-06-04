Решен исход «дела Депардье» об изнасиловании

Прокуратура Парижа закрыла расследование в отношении французского актера Жерара Депардье, которого обвиняли в домогательствах и изнасиловании 20-летней актрисы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Франс Пресс».

Как отмечается, на основе проведенных процедур в прокуратуре было принято решение, что состава преступления нет.

Депардье стал фигурантом дела об изнасиловании в августе 2018 года.

По словам девушки, Депардье дважды домогался до нее в августе в ходе неформальной репетиции театральной пьесы в своем парижском доме. Он является другом отца актрисы и пообещал оказать ей помощь, дав несколько консультаций по поводу карьеры.

Сам актер не признал свою вину.

Ранее сообщалось, что Депардье дал показания по делу об изнасиловании.