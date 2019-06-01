Найдена скопировавшая сериал «Во все тяжкие» страна

Фанаты сериала «Во все тяжкие» обнаружили аналог картины в Египте. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Как отмечается, египетская драма «Сын бедных» («Weld El-Ghalaba»), по мнению фанатов, является сериалом-подражателем «Во все тяжкие». Зрители увидели множество сходств, как в сюжете, так и в самих героях.

В сериале «Сын бедных» рассказывается о бедном мужчине, который имеет две работы: одну в качестве учителя в школе, а другую – таксистом. Однако через какое-то время он все равно попадает сферу наркоторговли.

По данным издания, зрители возмущены сходством персонажей в мелочах. Например, один из главных героев «Во все тяжкие» Уолтер Уайт, которого играет Брайан Крэнстон, в одной из сцен появляется с пластырем на носу. Точно также и в сериале «Сын бедных» эта травма замечена у актера.

Ранее СМИ сообщили, что главные герои сериала «Во все тяжкие» воссоединятся.