Дочь Алсу спела дуэтом с другим финалистом скандального «Голоса»

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Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу Абрамовой, спела песню «Это любовь» в дуэте Ержаном Максимом, который вместе с ней соревновался за звание лучшего исполнителя прошлого сезона шоу «Голос.Дети». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что дети выступили на открытии финала конкурса «Детская новая волна» в Крыму. В пресс-службе уточнили, что эта песня прозвучала впервые.

Также представители конкурса рассказали, что выступить Абрамову и Максима на конкурсе позвал российский продюсер Игорь Крутой.

В нынешнем году конкурс «Детская новая волна» проходит в 12-й раз.

Ранее сообщалось, что дочь Алсу дала первое интервью после скандального «Голоса».