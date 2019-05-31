Дочь Алсу спела дуэтом с другим финалистом скандального «Голоса»
Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу Абрамовой, спела песню «Это любовь» в дуэте Ержаном Максимом, который вместе с ней соревновался за звание лучшего исполнителя прошлого сезона шоу «Голос.Дети». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что дети выступили на открытии финала конкурса «Детская новая волна» в Крыму. В пресс-службе уточнили, что эта песня прозвучала впервые.
Также представители конкурса рассказали, что выступить Абрамову и Максима на конкурсе позвал российский продюсер Игорь Крутой.
В нынешнем году конкурс «Детская новая волна» проходит в 12-й раз.
Ранее сообщалось, что дочь Алсу дала первое интервью после скандального «Голоса».