Эллен Дедженерес рассказала о домогательствах отчима

Популярная телеведущая Эллен Дедженерес впервые рассказала о травмирующем событии из своего детства, об этом сообщает Etonline.

В программе My New Guest Needs No Introduction с Дэвидом Лэттерманом звезда вспоминала о юношеских годах, когда ее мать Бэтти, которая тогда страдала от рака груди, была замужем за «ужасным человеком». Информацию о болезни и использовал отчим для совращения Эллен.

«Он сказал мне, что чувствовал комок в груди мамы, поэтому ему необходимо проверить мою грудь, чтобы удостовериться, все ли в порядке», — рассказала Дедженерес.

Эллен решила открыться, чтобы другие девочки не стали жертвами подобных домогательств. Также телеведущая надеется, что ее пример вдохновит других жертв сексуального насилия и поможет рассказать о своей травме.

