Элтон Джон призвал оставить секс и наркотики в «Рокетмене»

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Певец Элтон Джон заявил, что сцены с сексом и наркотиками не следует убирать из фильма «Рокетмен», который рассказывает о его жизни. Об этом сообщает The Guardian.

«Я не хотел, чтобы картина была наполнена наркотиками и сексом, но все знают, что у меня было много и того, и другого», — сказал Джон.

По его словам, фильм нельзя переделывать для просмотра зрителями 13 лет.

Он также добавил, что из «Рокетмена» не стоит убирать фантастические сцены и делать фильм более прямолинейным.

Ранее СМИ сообщили, что в «Рокетмене» покажут сексуальную сцену с Элтоном Джоном.