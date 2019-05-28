Элтон Джон призвал оставить секс и наркотики в «Рокетмене»
Певец Элтон Джон заявил, что сцены с сексом и наркотиками не следует убирать из фильма «Рокетмен», который рассказывает о его жизни. Об этом сообщает The Guardian.
«Я не хотел, чтобы картина была наполнена наркотиками и сексом, но все знают, что у меня было много и того, и другого», — сказал Джон.
По его словам, фильм нельзя переделывать для просмотра зрителями 13 лет.
Он также добавил, что из «Рокетмена» не стоит убирать фантастические сцены и делать фильм более прямолинейным.
Ранее СМИ сообщили, что в «Рокетмене» покажут сексуальную сцену с Элтоном Джоном.