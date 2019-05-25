«Паразиты» получил Золотую пальмовую ветвь

Леонардо Дикаприо, Марго Робби, Квентин Тарантино и Брэд Питт на Каннском кинофестивале, 25 мая 2019...
Reuters

Фильм «Паразиты» получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Фильм снял южнокорейский режиссер Пон Джун-хо.

Картина рассказывает о бедной семье, которая пытается исправить свое финансовое положение любыми возможными способами.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии закрытия 72-го международного Каннского кинофестиваля.