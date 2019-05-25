Как прошла встреча Соловьева с угрожавшим ему уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев раскрыл подробности встречи с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым, который обещал дать ему «леща» за слова о бесах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Соловьев рассказал, что встреча прошла без «рукоприкладства».

Телеведущий показал уральцу фото и видео с теми участниками протестов, к которым относилось высказывание про «бесов».

По словам Соловьева, Дербенев согласился с тем, что «большинство этих людей сложно назвать нормальными».

Ранее Соловьев обозвал противников храма в Екатеринбурге бесами и сообщил, что намерен судиться и «изгонять» их. В ответ на это Дербенев заявил, что намерен отправиться в Москву, чтобы дать «крепкого леща» Соловьеву.