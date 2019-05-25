Соловьев встретился с обещавшим дать ему «леща» уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев встретился с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым, который пообещал дать ему «леща». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

О встрече рассказал сам Соловьев.

По словам Соловьева, беседа длилась достаточно долго.

Сам активист пообещал рассказать о встрече позже.

Ранее Соловьев обозвал противников храма в Екатеринбурге бесами и сообщил, что намерен судиться и «изгонять» их. В ответ на это Дербенев заявил, что намерен отправиться в Москву, чтобы дать «крепкого леща» Соловьеву.