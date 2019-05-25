Решена судьба «Голоса» на Первом после скандала с дочерью Алсу

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Гендиректор Первого канала Константин Эрнст во время спецвыпуска детского «Голоса» заявил, что шоу продолжит выходить в эфир. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, программа остается честной. Никакие деньги и связи не помогут участникам одержать победу. Это возможно только, если они докажут всей стране, что талантливы.

«А в конце я хочу вам сказать сказать: «Голос» — будет», — сказал Эрнст.

Ранее участница «Голоса» встала на защиту дочери Алсу перед спецвыпуском шоу.

О съемках дополнительного эпизода детского «Голоса» Первый канал объявил на фоне разгоревшегося скандала с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая взяла первое место в шестом сезоне по итогам зрительского голосования. Экспертиза выявила накрутку голосов в пользу Микелы Абрамовой, после чего Первый канал аннулировал итоги шестого сезона детского «Голоса» и организовал специальный выпуск шоу.