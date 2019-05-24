Выход фильма про Соника перенесли из-за недовольства фанатов
Выход кинофильма «Соник в кино» отложен в связи с недовольством поклонников. Об этом в твиттере сообщил режиссер картины Джефф Фаулер.
После появления первых кадров со съемок фанаты Соника раскритиковали внешний вид персонажа в новом фильме.
«Понадобится чуть больше времени, чтобы сделать Соника таким, как надо», — написал Фаулер.
Сколько времени создатели фильма будут дорабатывать дизайн персонажа, режиссер не уточнил.
Ранее сообщалось, что режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя.