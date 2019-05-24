Вину за БДСМ-выпускной во Владивостоке возложили на «Дом-2»
Депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился последним звонком в откровенных костюмах во Владивостоке, сообщает «Царьград».
Отвязные танцы школьников в Сети называют «БДСМ-перформансом». По мнению Милонова, виноваты не только педагоги и родители. «Дом-2» пересмотрели, «Охотой крепкой» запили, и у них мозг уже растворился», — уверен парламентарий.
Милонов полагает, что у детей ещё не окончательно сформировались мозги, чтобы они могли оценить свой поступок. Также он сетует на уничтожение пионерской организации.
Ранее в защиту выпускников выступила Диана Гурцкая.