Вину за БДСМ-выпускной во Владивостоке возложили на «Дом-2»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился последним звонком в откровенных костюмах во Владивостоке, сообщает «Царьград».

Отвязные танцы школьников в Сети называют «БДСМ-перформансом». По мнению Милонова, виноваты не только педагоги и родители. «Дом-2» пересмотрели, «Охотой крепкой» запили, и у них мозг уже растворился», — уверен парламентарий.

Милонов полагает, что у детей ещё не окончательно сформировались мозги, чтобы они могли оценить свой поступок. Также он сетует на уничтожение пионерской организации.

Ранее в защиту выпускников выступила Диана Гурцкая.