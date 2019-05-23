«Опасно и безответственно»: Вакарчук о референдуме по переговорам с Россией

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Лидер группы «Океан Эльзы» и глава партии «Голос» Святослав Вакарчук подверг резкой критике в своем фейсбуке намерение президента страны Владимира Зеленского провести референдум относительно дальнейшей стратегии переговоров с Россией.

По его мнению, такой референдум является вопросом «национальной безопасности». Вакарчук подчеркнул, что в условиях «горячей и информационной войны» с Россией проведение референдума является «опасным и безответственным» шагом.

«В любом случае, но это не новая политика. Это старая политика», — заключил Вакарчук.

Ранее сообщалось, что Вакарчук схитрил, чтобы зарегистрировать партию.