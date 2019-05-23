«Опасно и безответственно»: Вакарчук о референдуме по переговорам с Россией
Лидер группы «Океан Эльзы» и глава партии «Голос» Святослав Вакарчук подверг резкой критике в своем фейсбуке намерение президента страны Владимира Зеленского провести референдум относительно дальнейшей стратегии переговоров с Россией.
По его мнению, такой референдум является вопросом «национальной безопасности». Вакарчук подчеркнул, что в условиях «горячей и информационной войны» с Россией проведение референдума является «опасным и безответственным» шагом.
«В любом случае, но это не новая политика. Это старая политика», — заключил Вакарчук.
Ранее сообщалось, что Вакарчук схитрил, чтобы зарегистрировать партию.