Лазарева засудили на «Евровидении», считает большинство россиян
66% жителей России полагают, что на «Евровидении» российский поп-певец Сергей Лазарев столкнулся с необъективной оценкой своего творчества со стороны профессионального жюри. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос, проведенный ВЦИОМ.
По данным опроса, еще 21% респондентов положительно оценил качество решений жюри по Лазареву на «Евровидении».
При этом 37% опрошенных считают, что итоговые оценки, полученные Лазаревым, являются необъективными. Еще 25% респондентов полагают, что результаты объективны, а 38% не смогли оценить объективность финальных числовых показателей.
Ранее Лазарев рассказал о «страданиях» от пересчета голосов на «Евровидении».