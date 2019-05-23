Лазарева засудили на «Евровидении», считает большинство россиян

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66% жителей России полагают, что на «Евровидении» российский поп-певец Сергей Лазарев столкнулся с необъективной оценкой своего творчества со стороны профессионального жюри. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос, проведенный ВЦИОМ.

По данным опроса, еще 21% респондентов положительно оценил качество решений жюри по Лазареву на «Евровидении».

При этом 37% опрошенных считают, что итоговые оценки, полученные Лазаревым, являются необъективными. Еще 25% респондентов полагают, что результаты объективны, а 38% не смогли оценить объективность финальных числовых показателей.

Ранее Лазарев рассказал о «страданиях» от пересчета голосов на «Евровидении».