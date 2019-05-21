Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в нападении с бутылкой водки

Актер Джонни Депп подал в суд на экс-супругу Эмбер Херд за то, что та в порыве гнева бросила в него бутылку водки и изувечила ему руку, сообщает Daily Mail.

В своем иске Депп указал, что осколок, попавший в руку, рассек ему средний палец, практически отрезав его. Инцидент произошел в марте 2015 года, через месяц после их свадьбы. Деппу пришлось обратиться к хирургам.

По словам звезды «Пиратов Карибского моря», бывшая жена не раз наносила ему увечья.

Теперь актер требует компенсацию в размере $50 млн не только за якобы ложное обвинение в домашнем насилии, которое Херд выдвинула против него в 2016 году, но и за то, что по ее вине он лишился кончика пальца.

Ранее Джонни Депп заявлял, что Эмбер Херд сфабриковала его обвинение с помощью подруги.