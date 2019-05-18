Ким Кардашьян раскрыла имя новорожденного ребенка

Американская телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в инстаграме фото своего новорожденного сына.

Пост представляет собой скриншот переписки: в первом сообщении можно увидеть младенца, спящего в кроватке, а во втором — текст. В нем Кардашьян выражает радость от появления в ее семье четвертого ребенка и называет себя «безмерно благословленной».

Более того, в прикрепленном комментарии названо имя новорожденного — Псалм Уэст.

Ранее сообщалось, что американский исполнитель Канье Уэст и Кардашьян стали родителями в четвертый раз.