Канье Уэст и Ким Кардашьян выбрали имя четвертому ребенку

Американский исполнитель Канье Уэст и его возлюбленная Ким Кардашьян назвали имя своего четвертого ребенка. Об этом сообщает TMZ.

Как отмечается, пара приняла решение назвать новорожденного Псалмом.

Ранее Кардашьян сообщила, что на свет появился мальчик. После она уточнила, что он очень похож на ее дочь Чикаго.