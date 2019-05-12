Министр культуры Израиля отказалась идти на «Евровидение»

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Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев заявила, что не намерена посещать «Евровидение-2019», которое в этом году проходит в израильской столице Тель-Авиве. Об этом сообщает Israelinfo.

Отвечая на вопрос министра науки Израиля Офира Акуниса о ее планах посетить конкурс, Регев заявила, что соответствующее приглашение ей поступало, но она отказалась. Причины отказа она не назвала.

«Меня приглашали, но я отказалась», — сказала Регев.

При этом израильские СМИ писали, что Регев не было в первоначальном списке министров, получивших от организаторов «Евровидения» приглашения на финал. Утверждается, что Регев получила приглашение лишь по особой просьбе минкульта Израиля.

Ранее сообщалось, что «Евровидение-2019» началось в Израиле.

Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» представляет певец Сергей Лазарев. Он выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.