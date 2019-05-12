Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

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Бизнесмен Ян Абрамов, отец Микеллы Абрамовой, которая победила в проекте «Голос. Дети», потребовал засекретить результаты проверки итогов телепроекта, по итогам которого его дочь одержала победу. Об этом сообщает телеграм-канал Baza, не указывая источник информации.

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем «Голоса», и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.

Бизнесмен полагает, что такая травля может способствовать появлению у дочери психологических травм. Также, по мнению Абрамова, обнародование результатов проверки привлечет дополнительное внимание к этой ситуации, уточняет телеграм.

Ранее хакер счел методику накрутки голосов за дочь Алсу на «Голосе» устаревшей.