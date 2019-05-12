Глава ДНР спел песню «Россия – Родина-мать» в центре Донецка

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Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин исполнил песню «Россия – Родина-мать» перед многотысячной аудиторией в центре Донецка. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

По данным агентства, Пушилин спел эту песню на концерте по случаю празднования Дня Республики.

Как отмечается, аудитория встретила выступление главы ДНР аплодисментами.

При этом в завершение песни в небо взмыли тысячи воздушных шаров.

Ранее сообщалось, что в ДНР образовались очереди за российскими паспортами.