Стали известны место и дата панихиды по Нелли Корниенко

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Стали известны место и дата панихиды по актрисе Малого театра и народной артистки РСФСР Нелли Корниенко. Об этом сообщают «Вести.Ru» со ссылкой на слова директора театра Тамары Михайловой.

По ее словам, с Корниенко простятся в Малом театре, где она работала с 1959 года.

Она уточнила, что прощание пройдет 13 мая.

Ранее сообщалось, что Корниенко скончалась в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

Она исполнила на сцене Малого театра более 50 ролей, а также снялась в ряде кинофильмов.