Стали известны место и дата панихиды по Нелли Корниенко
Стали известны место и дата панихиды по актрисе Малого театра и народной артистки РСФСР Нелли Корниенко. Об этом сообщают «Вести.Ru» со ссылкой на слова директора театра Тамары Михайловой.
По ее словам, с Корниенко простятся в Малом театре, где она работала с 1959 года.
Она уточнила, что прощание пройдет 13 мая.
Ранее сообщалось, что Корниенко скончалась в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.
Она исполнила на сцене Малого театра более 50 ролей, а также снялась в ряде кинофильмов.