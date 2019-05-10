Видео попыток реанимировать Доренко попало в Сеть

В Сети появилось видео, на котором медики пытаются реанимировать журналиста Сергея Доренко после смертельного ДТП в центре Москвы. Видеозапись опубликовал «Пятый канал».

Врачи пытались спасти журналиста на Земляном Валу.

На записи видно, как Доренко кладут на носилки и увозят на машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что место гибели Сергея Доренко сняли с коптера. На видеозаписи несколько машин экстренных служб дежурят на месте произошедшей аварии, также туда приехала вдова журналиста Юлия Доренко.