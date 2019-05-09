«Осиротела»: Канделаки отреагировала на смерть Доренко

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Телеведущая Тина Канделаки отреагировала в своем telegram-канале на смерть журналиста Сергея Доренко.

По ее словам, Доренко приходился ей другом, с которым было легко дружить и в чей язык невозможно было не влюбиться.

«Широкий парень, объятия которого многим были не по силам», — отметила Канделаки.

Без него Москва «осиротела», заключила ведущая.

Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.