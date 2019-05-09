Первый канал принес соболезнования близким Доренко

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Первый канал принес соболезнования близким погибшего журналиста Сергея Доренко.

Телеканал сообщил, что сегодня вечером он узнал о гибели своего коллеги Доренко.

«Трагическая новость дня», — отметил Первый канал.

В своих соболезнованиях телеканал подчеркнул, что эфиры журналиста всегда были авторскими. Кроме того, его позиция, с которой нередко хотелось поспорить, всегда привлекала внимание.

«Байк был в его характере. Резкий, свободолюбивый, не признающий границ. Таким мы его запомним», — заявил Первый канал.

В конце телеканал выразил глубокие соболезнования семье и близким Доренко.

Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.