Программа «Время» выразила соболезнования семье Доренко

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Программа «Время» выразила соболезнования семье ушедшего из жизни журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщалось в эфире телепередачи.

С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.

Ранее стало известно, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет. По предварительной информации, смерть журналиста наступила из-за естественных причин.

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