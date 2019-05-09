Программа «Время» выразила соболезнования семье Доренко
Программа «Время» выразила соболезнования семье ушедшего из жизни журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщалось в эфире телепередачи.
С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.
Ранее стало известно, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет. По предварительной информации, смерть журналиста наступила из-за естественных причин.
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