Как врачи пытались спасти Доренко, рассказали СМИ

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Врачи пытались реанимировать главреда радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко в течение 20 минут. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.

«Реанимационные мероприятия продолжались более 20 минут», — заявил источник.

Также источник подтвердил, что журналист погиб не в результате ДТП. Это была «скоропостижная смерть во время управления транспорта», уточнил он.

Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.