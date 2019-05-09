Как умер Доренко, рассказал Венедиктов

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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, как умер его коллега журналист Сергей Доренко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Венедиктов привел описание аварии, которая была составлена сотрудниками ГИБДД.

В 18.20 Доренко следовал на мотоцикле по Садовому кольцу, внутренней стороне в третьей полосе движения.

На улице Земляной вал в районе дома №71 он утратил контроль над мотоциклом и врезался в бетонное ограждение.

После этого на место происшествия прибыли медики, которые констатировали смерть журналиста.

Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.