Как умер Доренко, рассказал Венедиктов
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, как умер его коллега журналист Сергей Доренко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Венедиктов привел описание аварии, которая была составлена сотрудниками ГИБДД.
В 18.20 Доренко следовал на мотоцикле по Садовому кольцу, внутренней стороне в третьей полосе движения.
На улице Земляной вал в районе дома №71 он утратил контроль над мотоциклом и врезался в бетонное ограждение.
После этого на место происшествия прибыли медики, которые констатировали смерть журналиста.
Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.
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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.