Почему нельзя снимать продолжение «Ну, погоди!», рассказали в «Союзмультфильме»

Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков заявил, что снимать продолжение советского мультфильма «Ну, погоди!» в современных реалиях не следует, вместо этого нужно создавать новых героев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Капков отметил, что главный герой мультфильма Волк был очень ярким социальным типом своего времени — «стиляга, тунеядец». По его мнению, в настоящее время очень трудно разработать новый типаж героя, который воплощал бы явления, с которыми боролись в 1960-1970 годы.

«Но кем он может быть сегодня — гопником, олигархом, чиновником, хипстером? Один неверный шаг — и провал», — пояснил Капков.

При этом он признал, что у «Союзмультфильма» есть персонажи, с которыми можно работать и в настоящее время, но при этом их необязательно погружать в реалии современного мира.

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