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Ученые выяснили, какая музыка полезна для мозга пожилых

Network Neuroscience: любая музыка полезна мозгу людей старше 67 лет

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Shutterstock

Прослушивание музыки приносит пользу мозгу пожилых людей, даже если она им не нравится. Это показало исследование, опубликованное в журнале Network Neuroscience.

Ученые отслеживали активность мозга во время прослушивания 24 разных треков у двух групп участников: со средним возрастом 19 и 67 лет. Часть песен они выбрали сами, часть предоставили ученые, часть была написана специально для исследования.

У молодых участников система вознаграждения в мозге активировалась в ответ на музыку, которая им нравилась или была знакома. Те же зоны активировались у пожилых при прослушивании любой музыки, даже той, которая им не нравилась или не была известна.

Система вознаграждения — это особая зона мозга, важная для закрепления привычек и поддержания мотивации. Ученые считают, что их открытие может быть полезно для пожилых с деменцией, а также для всех людей с проблемами с мотивацией.

До этого ученые выяснили, что вознаграждение помогает пожилым добиваться целей. Это частично опровергло гипотезу о том, что пожилые люди медленно двигаются из-за расстройства работы системы вознаграждения.

Ранее врач рассказала, что переход на здоровое питание в 70 лет может продлить жизнь на шесть лет.

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