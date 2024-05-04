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МВД Германии прокомментировало нападение на кандидата от СДПГ

Глава МВД ФРГ Фезер: нападение на члена СДПГ может стать атакой на демократию

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Jessica Lichetzki/Global Look Press

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что, если нападение на главного кандидата от отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке, имеет политические мотивы, то это станет «серьезной атакой на демократию». Свою точку зрения министр опубликовала в аккаунте МВД Германии в соцсети X.

«Если политически мотивированное нападение на депутата Европарламента Маттиаса Экке подтвердится за несколько недель до европейских выборов, то этот акт насилия также станет серьезной атакой на демократию», — говорится в публикации.

Фезер пообещала обсудить инцидент с главами земельных министерств внутренних дел.

4 мая сообщалось, что в Дрездене напали на члена СДПГ, кандидата на выборах в Европарламент Маттиаса Экке. Нападение на 41-летнего политика произошло в тот момент, когда он расклеивал на улице предвыборные плакаты.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует визит в Германию в мае и июне.

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