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Ученые назвали негативные последствия дефицита воображения

BrainComms: люди с афантазией не могут представлять себе движения и действия

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Французские ученые из Университета Бургундии изучили особенности работы мозга у людей с афантазией — неспособностью генерировать мысленные образы. Оказалось, что обладатели данной особенности не только не могут представлять себе различные картины, но и испытывают трудности, когда необходимо подумать о выполнении какого-либо движения или действия. Исследование опубликовано в научном журнале Brain Communications (BrainComms).

Команда решила выяснить, как афантазия влияет на двигательное познание и способность выполнять двигательное моделирование.

Чтобы изучить влияние афантазии на этот аспект мышления, исследователи набрали 34 участника, разделенных поровну на две группы в зависимости от их способности генерировать мысленные образы. В группы вошли 17 афантазиков и 17 фантазиков (людей, способных генерировать мысленные образы).

Добровольцы заполнили серию анкет для оценки своих способностей к зрительному и моторному мышлению.

Участники с афантазией сообщили о значительно более низкой яркости своей способности представлять двигательные действия во всех модальностях — внешней визуальной, внутренней визуальной и кинестетической — по сравнению с фантазиками.

Более того, их результаты по шкале спонтанного использования образов показали, что афантазики реже используют мысленные образы в повседневной жизни, чем их сверстники.

Исследователи нашли доказательства того, что афантазия связана с изменением функции мозга. У фантазиков наблюдалось заметное увеличение кортикоспинальной возбудимости, когда они участвовали в кинестетических воображениях движений и во время наблюдения за действиями, что указывает на нормальную активацию моторной коры, как и ожидалось при двигательном моделировании.

Этот контраст оказался резким у афантазиков, у которых не наблюдалось такого увеличения мозговой активности, что указывает на фундаментальные нейронные различия в обработке или генерации двигательных симуляций.

Результаты не только подтверждают проблемы, с которыми сталкиваются афантазики при создании мысленных симуляций, но и подчеркивают нейронную основу этих трудностей.

Это понимание расширяет понимание афантазии за пределы простой неспособности «видеть» мысленно, иллюстрируя более сложное нарушение когнитивных процессов, которые поддерживают моделирование действий и сенсорных переживаний, отметили исследователи.

Ранее ученые раскрыли природу врожденного дефицита воображения.

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