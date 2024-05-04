Пожар на складе в Крыму локализовали

Сотрудники МЧС России локализовали пожар на складе в крымском селе Белоглинка, площадь которого составляла 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления министерства чрезвычайных ситуаций в Telegram-канале.

«Пожар удалось локализовать», — отмечается в публикации.

Согласно информации ведомства, инцидент произошел на улице Салгирной. Там огонь объял одноэтажное складское помещение.

Спасатели произвели разведку звеньями газодымозащитной службы. После этого были найдены и эвакуированы газовые баллоны.

По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано.

«На месте работают 72 специалиста и 21 единица техники», — уточнили в пресс-службе.

Некоторое время назад стало известно, что сотрудники МЧС тушат пожар в крымском селе Белоглинка, там горит одноэтажный склад на площади 1 тыс. квадратных метрах.

Ранее стало известно, что в Германии сутки не могут потушить пожар на оборонном заводе.