Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из европейских библиотек изъяли тысячи книг с мышьяком

Europe 1: из европейских библиотек изъяли тысячи книг XIX века с мышьяком

close
100%
Shutterstock

Из европейских библиотек изъяли тысячи книг XIX века с мышьяком. Об этом сообщает телеканал Europe 1.

Сообщается, что в 1840-х годах в моду вошли зеленые обложки, для создания которых применялся краситель с мышьяком. Сейчас в Германии и французском Страсбурге изымают с полок все книги с такими обложками. При этом библиотекари сталкиваются со сложностями из-за того, что некоторые из этих книг были заново переплетены, из-за чего приходится раскрывать каждую книгу, чтобы проверить, есть ли на ней опасная обложка.

Мышьяк — ядовитое канцерогенное вещество, которое применяется для легирования сплавов свинца, синтеза полупроводниковых материалов и в косметологии. Кроме того, оно применялось в медицине.

До этого стало известно, что фолиевая кислота смягчает вред мышьяка для иммунитета.

Ранее стало известно, что высокие концентрации мышьяка в воде затрагивает 32% популяции Земли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами