Джуд Лоу снова женился

Британский актер Джуд Лоу женился на своей 32-летней подруге Филлипе Коэн, пишет The Daily Mail.

Как отмечается, церемония состоялась 30 апреля, она была закрытой. Пара пригласила на торжество в Лондоне только самых близких родственников и друзей.

В материале говорится, что помолвка Лоу и Коэн состоялась в феврале, после четырех лет знакомства.

Для актера этот брак стал вторым по счету. Лоу был женат на Сэйди Фрост с 1997 по 2003 год.

Ранее сообщалось, что звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.