Игорь Матвиенко прокомментировал участие Алсу в «Евровидении-2019»

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Российский продюсер Игорь Матвиенко прокомментировал информацию о том, что певица Алсу примет участие в песенном конкурсе «Евровидение-2019», передает НСН.

По его словам, он не понимает причин повышенного внимания аудитории к этой информации и не связывает выбор Алсу в качестве ведущей с участием ее дочери в конкурсе с шоу «Голос. Дети».

Продюсер напомнил, что Алсу уже участвовала в конкурсе в качестве исполнителя от России, а также как ведущий-переводчик и член жюри.

«По-моему, абсолютно логично, что она поедет туда снова. Алсу хорошо говорит по-английски, практически без акцента. Не понимаю, почему эту новость так раздули», — сказал Матвиенко.

Ранее сообщалось, что Алсу поучаствует в конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле. Позднее участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор.

В 2000 году Алсу исполнила на «Евровидении» песню Solo и заняла второе место.