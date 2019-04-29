Порвавшего картину Репина вандала просят приговорить к трем годам тюрьмы

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Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, порвавшего знаменитую картину Ильи Репина »Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам лишения свободы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Подпорина обвиняют по части 2 статьи 243 уголовного кодекса России («Уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия»).

В ходе заседания прокурор попросил назначить подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что полную стоимость реставрации хотят взыскать с вандала, повредившего картину Репина.