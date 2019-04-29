Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе

Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что Ткачук, сыгравший в фильме о молодежной преступности «Пираньи Неаполя», сам был ранен в одном из оживленных кварталов города.

18-летний актер госпитализирован после нападения группы подростков, его друг получил травмы от ударов руками и ногами.

Пострадавший рассказал, что инцидент произошел из-за того, что его спросили, является ли он выходцем одного из соседних районов.

Ранее звезду сериала «Империя» избили фанаты Трампа.