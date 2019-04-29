Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе
Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что Ткачук, сыгравший в фильме о молодежной преступности «Пираньи Неаполя», сам был ранен в одном из оживленных кварталов города.
18-летний актер госпитализирован после нападения группы подростков, его друг получил травмы от ударов руками и ногами.
Пострадавший рассказал, что инцидент произошел из-за того, что его спросили, является ли он выходцем одного из соседних районов.