Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

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Последнее аудиосообщение певицы Юлии Началовой, которое она отправила за день до введения в искусственную кому пиар-директору Анне Исаевой, было заслушано в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Как отмечается, артистка уже тогда говорила с трудом. Она переживала, что подробности о ее болезни узнают журналисты.

«Аня. Надо написать, что натерла ножку от каблуков. Не надо упоминать суставы. Сустав там не вздулся. Просто натерла ногу. Мне ее подлечили профессионально. И исправь ошибки там», — сказала Началова.

Она предложила рассказать о других известных людях, которые в последнее время столкнулись с недугами.

«Скажи, такое время года. Авитаминоз. Скажи, чтобы они не занимались враньем, ахинеей», — подчеркнула Началова.

Ранее сообщалось, что Началову раздражало вмешательство в ее здоровье, рассказала Ирина Салтыкова.

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.