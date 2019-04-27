Netflix анонсировал наступление конца света в новом трейлере «Тьмы»

Американская развлекательная компания Netflix анонсировала выход второго сезона немецкого cериала «Тьма». Об этом сообщается на странице сервиса в YouTube.

Как отмечается, выход сериала на экране состоится 21 июня. В анонсе говорится об апокалипсисе.

«Апокалипсис должен наступить», — уточняется в подписи к трейлеру.

В первом сезоне речь шла о четырех семьях, мирная жизнь которых рушится после исчезновения двух детей.

Ранее Netflix показал трейлер криминальной комедии «Загадочное убийство» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером.