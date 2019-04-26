«Красивая внешне и духом»: Светличная об Элине Быстрицкой
Светлана Светличная выразила соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Об этом сообщает РИА «Новости».
Актриса подчеркнула, что ее поколению тяжело терять людей, которые служили искусству верой и правдой.
«Она была очень красивая внешне и своим духом, отношением к людям и к зрителям. Вообще мне кажется, что в этом смысле она была уникальная», — сказала Светличная.
По ее словам, Быстрицкую примут на небесах так же хорошо, как на земле.
Ранее сообщалось, что умерла Элина Быстрицкая.
Элина Быстрицкая работала в Малом театре с 1958 года, снималась в кино с 1950 года. Всесоюзную любовь ей принесла роль донской казачки Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон» по одноименному роману Михаила Шолохова.
В начале апреля Быстрицкая отметила 91-летие. С днем рождения актрису поздравлял президент России Владимир Путин.