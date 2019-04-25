Азиатский HBO создаст свою «Игру престолов»

Подразделение HBO в Юго-Восточной Азии создаст азиатскую «Игру престолов». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам руководителя подразделения Джессики Кэм, в настоящее время в регионе нет недостатка в талантах и историях, которые могли бы стать основой для подобного сериала, однако не хватает продюсеров, которые бы могли одновременно контролировать масштабные съемки на разных континентах.

«Азия, вероятно, создаст свою собственную «Игру престолов» через десять лет», — заявила Кэм.

Она добавила, что в настоящее время, например, в Китае, есть много масштабных и высокозатратных проектов.

Ранее сообщалось, что европейский HBO могут продать за долги.