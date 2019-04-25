Наследники Толкина выступили против фильма о писателе

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Сын и дочь Джона Толкина выступили с критикой в адрес биографического фильма о писателей. Об этом сообщает The Times со ссылкой на заявление Кристофера и Присциллы.

По данным издания, наследники Толкина решительно отвергают подходы к созданию «официального» фильма о его жизни.

Как отмечается, семья писателя не давала разрешения на съемки картины и не участвовала в ее создании.

При этом наследники Толкина выступили против проката ленты.

Ранее сообщалось, что вышел новый трейлер фильма о Джоне Толкине.