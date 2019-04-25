Наследники Толкина выступили против фильма о писателе
Сын и дочь Джона Толкина выступили с критикой в адрес биографического фильма о писателей. Об этом сообщает The Times со ссылкой на заявление Кристофера и Присциллы.
По данным издания, наследники Толкина решительно отвергают подходы к созданию «официального» фильма о его жизни.
Как отмечается, семья писателя не давала разрешения на съемки картины и не участвовала в ее создании.
При этом наследники Толкина выступили против проката ленты.
Ранее сообщалось, что вышел новый трейлер фильма о Джоне Толкине.